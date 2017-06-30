Пёс вышел на сцену с Венским симфоническим оркестром и сорвал аплодисменты

Курьёзный инцидент произошел на Международном фестивале искусств в турецком Измире, на территории древнего города Эфес. Во время выступления Венского симфонического оркестра на сцене внезапно появился лабрадор, пишет Life.
В это время оркестр исполнял "Итальянскую" симфонию № 4 Феликса Мендельсона. Большой лабрадор проследовал до середины сцены, а потом удобно расположился рядом с ведущей скрипкой и театрально посмотрел в зал. Музыканты смеялись, зрители аплодировали. Видео быстро обрело статус вирусного и сейчас активно распространяется в социальных сетях.
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