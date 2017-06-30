Пёс вышел на сцену с Венским симфоническим оркестром и сорвал аплодисменты

В это время оркестр исполнял "Итальянскую" симфонию № 4 Феликса Мендельсона. Большой лабрадор проследовал до середины сцены, а потом удобно расположился рядом с ведущей скрипкой и театрально посмотрел в зал. Музыканты смеялись, зрители аплодировали. Видео быстро обрело статус вирусного и сейчас активно распространяется в социальных сетях.