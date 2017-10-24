Пешеходам места нет: барнаульцы вынуждены ходить по проезжей части около ЖК Plaza

Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru. Загроможденный строящийся тротуар у ЖК Plaza. Фото: altapress.ru.

От необустроенного пешеходного перехода страдают в том числе корреспонденты altapress.ru. Действительно, чтобы дойти от улицы Короленко до Анатолия, приходится буквально рисковать жизнью. Многие жалуются, что водители даже не трудятся проехать чуть дальше от края дороги, норовя задавить пешехода, который вынужден жаться к припаркованным на стройке автомобилям. И если раньше некоторые отчаянные барнаульцы ходили прямо по стройке, то теперь у них нет и этого шанса: тротуар затянули сигнальной лентой.

Первые дни после начала обустройства этого участка полосу дороги между Короленко и Анатолия перекрывали сигнальными столбиками. После того, как около ЖК положили асфальт, столбики убрали. Как altapress.ru пояснил представитель компании "Строй Инвест", ограждения они согласовывали с мэрией. Почему перекрытие полосы не продлили до окончания работы, а комитет ЖКХ не позаботился о горожанах и не заставил застройщика сделать это, остается загадкой.

В любом случае мучиться осталось недолго: в компании "Строй Инвест" заявили, что через пару дней работы завершат и тротуар откроют для всех желающих. Он будет вымощен плиткой. Остается надеяться, что за это время никого из барнаульцев и гостей города не собьют.