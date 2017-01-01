Песков: Москва не поставляет танки для Донбасса

"Естественно, не из России", — заявил Песков, отвечая на вопрос о происхождении танков, якобы имеющихся в распоряжении ополченцев.

Пресс-секретарь президента также добавил, что речь идет о территории Украины. "Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева", — отметил Песков.

По словам представителя Кремля, "по официальным каналам" российские добровольцы не направляются в Донбасс. "Естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты в людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины", — отметил официальный представитель Кремля.

В конце января в районе Донецка началась очередная эскалация конфликта. Бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015 года.