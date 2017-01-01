Песков надеется, что у ополченцев хватит боеприпасов для борьбы с натиском Киева

Дмитрий Песков выразил надежду на то, что у ополченцев юго-востока Украины хватит оружия для ответа на агрессивные действия Киева. При этом он заявил, что в Кремле не занимаются подсчетами их боеприпасов, пишет "Лента.ру".
Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине заметили танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО) в подконтрольной Киеву Авдеевке. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что за сутки украинские военные более 1 600 раз обстреляли территорию ДНР.
Москва убеждена, что усиление конфликта в Донбассе спровоцировано украинскими властями. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь из артиллерии калибра 152 миллиметра и систем "Ураган" по всей территории Донецка. Очередная эскалация конфликта в Донбассе в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.
Владимир Путин ранее заявлял, что Киев таким способом желает выставить себя жертвой в глазах европейских партнеров. Александр Лукашенко возложил ответственность за войну в Донбассе на Порошенко.
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