Песков назвал отставки губернаторов нормальным "ротационным процессом"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставки губернаторов, отметив, что не все сообщения об этом соответствуют действительности, пишет РИА "Новости".
За последнее время посты покинули сразу несколько губернаторов: глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов написал заявление об уходе, но оно пока не принято. Также источник в администрации президента рассказал агентству, что досрочно в отставку уйдет губернатор Омской области Виктор Назаров.
Песков призвал журналистов ориентироваться на данные администрации президента. Он напомнил, что пока отставка губернатора не принята Владимиром Путиным, он остается главой региона.
Дмитрий Песков,
пресс-секретарь президента РФ:
Безусловно, сейчас происходит ротационный процесс в губернаторском корпусе, и, естественно, это порождает огромное количество этих самых потоков информации.
В Кремле назвали ротацию в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом.
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