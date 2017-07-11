Песков объяснил, как у Путина появился незадекларированный мотоцикл

Песков заявил, что у президента нет мотоцикла в личном пользовании, сообщает "Говорит Москва".

"Путин говорил про мотоцикл Kawasaki на стенде у японской компании-производителя Kawasaki, и там, действительно, стояли образцы техники, и был мотоцикл, и Путин, действительно, сказал, что у меня есть такой мотоцикл, но я на нем не езжу. Такой мотоцикл, несколько, ну не совсем таких, как он сказал, а несколько мотоциклов марки этого производителя есть в арсенале Гаража особого назначения (ГОН), и в свое время пару раз Путин даже пробовал на такой мотоцикл сесть. Конечно, это такая "полуфейк" ньюс. А в личном пользовании у президента, конечно, мотоцикла нет. Он не ездит на мотоцикле, но пробовал на мотоцикле такой марки прокатиться", — заявил Песков, пишет znak.com.

10 июля на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, осматривая стенды японских компаний Kawasaki и Mitsubishi, Владимир Путин заявил: "У меня есть не такой, но вашей фирмы мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить".

В декларациях президента за предыдущие годы никакого мотоцикла не значится. По итогам 2016 года из транспортных средств в собственности главы государства — два автомобиля ГАЗ М21, "Нива" и автомобильный прицеп "Скиф". В 2015 и 2014 годах в декларациях Путина также не указывались данные о принадлежащем ему мотоцикле, но вместо "Нивы" у президента была машина ВАЗ-2121.