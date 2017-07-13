Песков объяснил, кто был "спутницей или спутником" Путина на Валааме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РБК, кто был тем человеком, кто сидел на заднем сиденье автомобиля, в котором президент России Владимир Путин прибыл к Спасо-Преображенскому монастырю на острове Валаам. По словам Пескова, этим человеком был сотрудник службы безопасности.
Песков заявил РБК, что Путин открывал дверь сотруднику службы безопасности, потому что "хотел что-то взять".
Ранее телеканал "Дождь" обратил внимание, что Путин накануне приехал на Валаам не один. Как писал телеканал, глава государства прибыл "в сопровождении неизвестного спутника или спутницы". Видео приезда Путина на Валаам накануне опубликовал телеканал "Звезда" на своем сайте.
На видео видно, как Путин, который был за рулем, выходит и открывает заднюю дверь. В салоне сидит человек, из записи непонятно, мужчина это или женщина. После того, как президент открывает дверь, пассажир взмахивает рукой, по этому жесту можно предположить, что он отказывается выходить. Затем человек в салоне указывает рукой куда-то вперед. Путин захлопывает дверь и уходит.
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