Песков объяснил, почему спал на послании Путина

Как он уточнил в эфире юмористической передачи "Международная пилорама" на телеканале НТВ, камера показала его в момент "максимальной концентрации".

"Через два часа звонит Путин… Он говорит: "Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете, как они прозвучали?". Я говорю: "Владимир Владимирович, великолепно, мне кажется, это прямо в цель, это достигло аудитории". И после небольшой паузы прозвучал вопрос: "А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?" — сказал Песков.

Он признался, что не знал, что ответить: "Я стал мычать нервно. И голос мне тихо сказал: "Вы же спали все время, Дмитрий Сергеевич"". В ответ на вопрос ведущего программы о том, какое у него в тот момент было состояние, Песков сказал: "Суицидальное". В то же время представитель Кремля объяснил, что в такие моменты, как этот, у него наступает сверхконцентрация, и он прикрывает глаза, чтобы лучше понять смысл сказанного, пишет "Росбалт".