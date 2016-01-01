Песков объяснил, почему спал на послании Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на свои закрытые глаза во время послания главы государства Федеральному Собранию.
Как он уточнил в эфире юмористической передачи "Международная пилорама" на телеканале НТВ, камера показала его в момент "максимальной концентрации".
"Через два часа звонит Путин… Он говорит: "Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете, как они прозвучали?". Я говорю: "Владимир Владимирович, великолепно, мне кажется, это прямо в цель, это достигло аудитории". И после небольшой паузы прозвучал вопрос: "А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?" — сказал Песков.
Он признался, что не знал, что ответить: "Я стал мычать нервно. И голос мне тихо сказал: "Вы же спали все время, Дмитрий Сергеевич"". В ответ на вопрос ведущего программы о том, какое у него в тот момент было состояние, Песков сказал: "Суицидальное". В то же время представитель Кремля объяснил, что в такие моменты, как этот, у него наступает сверхконцентрация, и он прикрывает глаза, чтобы лучше понять смысл сказанного, пишет "Росбалт".
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