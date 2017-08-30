Песков отказался комментировать расследование о роскошной жизни сына

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, подтвердил, что знает про расследование о своем сыне от первого брака Николае Чоулзе. Однако чиновник заявил, что не собирается его смотреть и комментировать.
Песков сказал, что в отпуске не пользуется интернетом, поэтом не читал расследование. Однако после возвращения в Москву не собирается его смотреть. "Свою семью ни с кем не намерен обсуждать", — заявил Песков.
Расследование о Николае Чоулзе 17 августа опубликовал "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального. В нем, в частности, говорится, что полный тезка Чоулза в 2009 года отсидел год в английской тюрьме за два нападения. Также за ним числятся 116 штрафов за нарушение ПДД.
Сейчас Чоулз числится безработным, но владеет автомобилями Tesla, Ferrari, Mercedes, летает на частном самолете и увлекается яхтами. Также у него есть 110-метровая квартира в центре Москвы, на Большой Дорогомиловской улице.
Сам Чоулз ранее заявил, что считает расследование "провокацией" и "кошмаром", пишет РБК.
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