Песков ответил на сообщения западных СМИ о карьере Медведева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что зарубежные СМИ вряд ли могут располагать информацией о настроениях и политическом будущем премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщает РИА Новости.
"Я не думаю, что Bloomberg хорошо знает Дмитрия Анатольевича Медведева, и что он может обладать такой информацией. Но, опять же, это вопрос для моих коллег из правительства", — цитирует агентство комментарий Пескова по поводу публикации издания Bloomberg о Дмитрии Медведеве.
27 апреля Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к главе правительства, сообщило, что премьер-министр России Дмитрий Медведев всерьез обеспокоен своим политическим будущим из-за резкого падения рейтингов и волны массовых протестов, связанных с результатами расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Еще два источника агентства, близкие к Кремлю, выразили мнение, что позиция Медведева будет становиться все менее устойчивой по мере приближения президентских выборов 2018 года, пишет polit.ru.
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