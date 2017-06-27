Песков признал, что Путин не сможет решить все проблемы, прозвучавшие на "прямой линии"

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Сегодня, 19:51.
Жизнь

Решить все вопросы, которые поступили президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии 15 июня, физически невозможно.

Владимир Путин и Дмитрий Песков.
Владимир Путин и Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru.

Тем не менее по вопросам, озвученным в эфире, уже составлен перечень поручений за подписью главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, несмотря на то, что все поступающие на прямую линию вопросы доходят до конечного адресата и рассматриваются, каждое из них "не может быть персонально обработано, потому что юридически это не является официальным обращением к президенту Российской Федерации.

Эти вопросы собирают все-таки организаторы проекта", приводит "Федеральное агентство новостей" слова Пескова.

Кроме того, помимо юридических нюансов, проблема и в количестве таких обращений, поскольку только на последнюю прямую линию поступило больше 2,5 млн обращений, пишет ura.ru.

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