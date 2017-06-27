Песков признал, что Путин не сможет решить все проблемы, прозвучавшие на "прямой линии"

Решить все вопросы, которые поступили президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии 15 июня, физически невозможно.
Тем не менее по вопросам, озвученным в эфире, уже составлен перечень поручений за подписью главы государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, несмотря на то, что все поступающие на прямую линию вопросы доходят до конечного адресата и рассматриваются, каждое из них "не может быть персонально обработано, потому что юридически это не является официальным обращением к президенту Российской Федерации.
Эти вопросы собирают все-таки организаторы проекта", приводит "Федеральное агентство новостей" слова Пескова.
Кроме того, помимо юридических нюансов, проблема и в количестве таких обращений, поскольку только на последнюю прямую линию поступило больше 2,5 млн обращений, пишет ura.ru.
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