Песков прокомментировал план по аренде Крыма и снятию санкций

Администрации президента РФ неизвестно о появившемся в СМИ плане по Крыму, Донбассу и снятию санкций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее The New York Times писала, что украинский депутат Андрей Артеменко передал в администрацию президента США Дональда Трампа план по урегулированию ситуации между Россией и Украиной.
Депутат предлагает обязать Россию для снятия санкций вывести свои войска с востока Украины (в Кремле отрицают, что они там есть). В самой Украине он предлагает провести референдум о том, стоит ли отдать России Крым в аренду на 50 или 100 лет, пишет polit.ru.
Предложение по передаче Крыма России в долгосрочную аренду нельзя рассматривать всерьез — вопрос со статусом полуострова решен окончательно. Такое мнение озвучил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе, сообщает РИА Новости.
"Это безрассудно, если кто-то думает, что можно арендовать людей. Крымчане в марте 2014 года свой выбор окончательный уже сделали", — сказал Иоффе, комментируя инициативу депутата Верховной Рады Андрея Артеменко.
Чиновник подчеркнул, что украинским политикам необходимо перестать муссировать крымскую тему, так как "Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать этот вопрос", пишет Lenta.ru.
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