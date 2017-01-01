Песков прокомментировал план по аренде Крыма и снятию санкций

Ранее The New York Times писала, что украинский депутат Андрей Артеменко передал в администрацию президента США Дональда Трампа план по урегулированию ситуации между Россией и Украиной.

Депутат предлагает обязать Россию для снятия санкций вывести свои войска с востока Украины (в Кремле отрицают, что они там есть). В самой Украине он предлагает провести референдум о том, стоит ли отдать России Крым в аренду на 50 или 100 лет, пишет polit.ru.

Предложение по передаче Крыма России в долгосрочную аренду нельзя рассматривать всерьез — вопрос со статусом полуострова решен окончательно. Такое мнение озвучил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе, сообщает РИА Новости.

"Это безрассудно, если кто-то думает, что можно арендовать людей. Крымчане в марте 2014 года свой выбор окончательный уже сделали", — сказал Иоффе, комментируя инициативу депутата Верховной Рады Андрея Артеменко.

Чиновник подчеркнул, что украинским политикам необходимо перестать муссировать крымскую тему, так как "Россия никогда и ни с кем не будет обсуждать этот вопрос", пишет Lenta.ru.