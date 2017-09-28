Песков прокомментировал "разнос" Дворковича на совещании у президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность отстранения вице-премьера Аркадия Дворковича от вопросов транспортной тематики после критики главы государства из-за ситуации с "ВИМ-Авиа".
"Это вторично. Первично — поставлена конкретная задача. Она должна быть решена", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, пишут РИА Новости.
27 сентября Владимир Путин раскритиковал Аркадия Дворковича, заявив, что тот уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли, которую курирует. Он поручил ему предоставить предложения по урегулированию ситуации. Неодобрение президента вызвала и работа министра транспорта Максима Соколова. Глава государства объявил ему о неполном служебном соответствии из-за кризисного положения вокруг авиакомпании, пишет Lenta.ru.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в выходные. 25 сентября компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с перевозкой пассажиров "ВИМ-Авиа" взят под контроль Росавиации и Минтранса.
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