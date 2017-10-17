Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой Telegram

Речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется", — заявил Песков
Ранее сообщалось, что мировой суд судебного участка Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей
Если владелец Telegram Павел Дуров не выполнит требование ФСБ, то мессенджер заблокируют в России, пишут "Известия" со ссылкой на заместителя директора Координационного центра национальных доменов сети интернет по правовым вопросам Сергей Копылов.
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