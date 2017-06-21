Песков прокомментировал слухи о грядущей отставке Тулеева

Песков, отвечая на вопрос, подавал ли губернатор Кемеровской области заявление об отставке, отметил: "На этот счет какой-либо информацией я не располагаю".

При этом представитель президента подчеркнул, что разговоров о состоянии здоровья Тулеева в Кремле не вели.

Тулеев ушел в 10-дневный отпуск 22 мая. Однако затем отпуск был продлен на неопределенный срок. Причину в пресс-службе Тулеева не назвали, однако подчеркнули: "Его здоровью ничего не угрожает", пишет polit.ru.

Между тем депутат Госдумы Антон Горелкин ("Единая Россия") заявил, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не подавал заявления об отставке, он перенес операцию на позвоночнике, сейчас проходит реабилитацию и планирует через две недели выйти на работу, сообщает ТАСС.

В последние месяцы Аман Тулеев не появлялся на публике, а также не принял участие в мероприятиях в честь 9 мая, чего раньше не допускал.

Ранее местные СМИ писали, что Тулеев лечился в Германии и 11 июня вернулся в Россию.