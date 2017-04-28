Песков рассказал о своей георгиевской ленточке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что уже восемь лет носит георгиевскую ленточку на своей сумке и гордится этим.
"Я уже лет восемь ношу георгиевскую ленточку на своей сумке. Каждый день: на работу, во все командировки, эта георгиевская ленточка облетела весь мир со мной. И я ей горжусь", — сказал представитель Кремля, цитирует Пескова РИА Новости.
"И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку на своей сумке", — добавил Песков. По его мнению, никаких ограничений при ношении и использовании символики георгиевской ленточки быть не должно.
Несколько дней назад активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" выступили против ношения георгиевских лент на сумках и обуви. Как пояснила его руководитель Ольга Амельченкова, "движение считает, что георгиевская ленточка должна носиться исключительно рядом с сердцем".
По ее словам, основные правила будут прописаны в брошюре, которую будут выдавать вместе с георгиевской лентой на улицах по всей России. Акция по раздаче лент стартовала 24 апреля и продлится до 9 мая.
В российской столице активисты движения планируют раздать 150 тысяч лент. Их будут раздавать на улицах, а также во время Парада Победы и шествия "Бессмертного полка". По всей России будет роздано около четырех миллионов лент. Этим будут заниматься 50 тысяч добровольцев, пишет trud.ru.
Справка
Первая акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.
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