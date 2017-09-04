Песков заявил, что США подрывают международное право обысками в дипучреждениях РФ

По его словам, политика властей США ведет к дальнейшему ухудшению отношений с РФ. "Идет подрыв международного права, — сказал представитель Кремля. — Предпринимаются действия, которые, очевидно, противоречат конвенции о дипломатических сношениях".

31 августа текущего года власти США потребовали от российской стороны освободить здание генконсульства РФ в Сан-Франциско, а также помещения, занимаемые торговыми представительствами в Вашингтоне и Нью-Йорке. 2 сентября в дипмиссиях началась процедура осмотра помещений.