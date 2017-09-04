Песков заявил, что США подрывают международное право обысками в дипучреждениях РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обыски в диппредставительствах РФ в Вашингтоне и Сан-Франциско. Он заявил, что действия властей США в отношении объектов российской дипсобственности противоречат нормам международного права, пишет РИА Новости.
По его словам, политика властей США ведет к дальнейшему ухудшению отношений с РФ. "Идет подрыв международного права, — сказал представитель Кремля. — Предпринимаются действия, которые, очевидно, противоречат конвенции о дипломатических сношениях".
31 августа текущего года власти США потребовали от российской стороны освободить здание генконсульства РФ в Сан-Франциско, а также помещения, занимаемые торговыми представительствами в Вашингтоне и Нью-Йорке. 2 сентября в дипмиссиях началась процедура осмотра помещений.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.