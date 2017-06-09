Песков заявил о ежедневных хакерских атаках из США на сайт президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с территории США ежедневно фиксируются хакерские атаки, в том числе и на сайт главы государства, сообщает "Интерфакс".
При этом Песков отметил, что это не значит, что к атакам причастны официальные власти.
"Я говорю про территорию США. Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон", — отметил Песков.
Пресс-секретарь главы государства отметил также, что атаки хакеров фиксируются не только с территории США. "Собственно, атаки идут с территории многих стран", — указал пресс-секретарь президента, пишет znak.com.
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