Песков заявил о ежедневных хакерских атаках из США на сайт президента РФ

При этом Песков отметил, что это не значит, что к атакам причастны официальные власти.

"Я говорю про территорию США. Я не хотел бы смешить публику заявлениями о том, что за этим стоит официальный Вашингтон", — отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил также, что атаки хакеров фиксируются не только с территории США. "Собственно, атаки идут с территории многих стран", — указал пресс-секретарь президента, пишет znak.com.