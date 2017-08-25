Песня про Путина возглавила чарты российского iTunes

Композиция Putin исполнительницы Lady Fortuna заняла первое место в чартах российского iTunes.
"Годы идут, страна богатеет,
Снова Россия в свою силу поверит,
Для президента родины нашей
Нет преград и неудач — он бесстрашен".
"Сильной рукой Путин
Правит русской землей, Путин!
Только Владимир Путин
Сможет сделать Россию величайшей страной", — поется в припеве композиции.
Премьера песни состоялась 22 августа — в день Государственного флага России, пишет Lenta.ru.
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