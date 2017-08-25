Песня про Путина возглавила чарты российского iTunes

"Годы идут, страна богатеет,

Снова Россия в свою силу поверит,

Для президента родины нашей

Нет преград и неудач — он бесстрашен".

"Сильной рукой Путин

Правит русской землей, Путин!

Только Владимир Путин

Сможет сделать Россию величайшей страной", — поется в припеве композиции.

Премьера песни состоялась 22 августа — в день Государственного флага России, пишет Lenta.ru.