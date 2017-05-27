Пётр Порошенко видит "щупальца Кремля" в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

Президент Украины Пётр Порошенко оправдывает свое решение о запрете российских соцсетей на территории страны. В интервью изданию Politico он объяснил, что через эти каналы коммуникации "щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников", пишут РИА-Новости.
По словам лидера Украины, Россия совершает "гибридные нападения", которые происходят главным образом в киберпространстве. "Те, кому хватает храбрости обрезать эти щупальца, снова попадают под атаку", — заявил Порошенко. Он пояснил, что когда страна приостановила доступ к управляемым Россией соцсетям, Москва ответила массированной и скоординированной кибератакой, а также информационной пропагандой, "чтобы защитить своих агентов, такие как "ВКонтакте" и "Одноклассники", — объявил украинский президент.
Порошенко призвал страны "Большой семерки" сохранять в силе санкции против России, а также "инвестировать в безопасность Украины".
Факт
16 мая Петр Порошенко подписал указ о расширении санкций против России. Ограничения коснулись в том числе социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекса" и Mail.ru.
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