Petya или не Petya: что известно о новом вирусе-вымогателе?

27 июня неизвестный вирус атаковал компьютеры десятков крупных компаний по всему миру. Распространение вируса-вымогателя началось с Украины, где угрозе подверглись крупные нефтяные, финансовые и телекоммуникационные компании, государственные структуры. Позднее стали поступать сообщения об атаке на компьютеры компаний в России, США, странах Европы. Вымогатели просят за расшифровку данных 300 долларов. Разбираемся, что это за вирус и как с ним бороться.
Первыми жертвами атаки стали украинские компании: кабинет министров Украины, МВД, Минкульт, Минфин, почтовые службы, мобильные операторы Vodafone и Киевстар, банки, СМИ, Киевский метрополитен, Украинские железные дороги, аэропорт "Борисполь". Из-за атаки отключилась система мониторинга радиационного фона Чернобыльской АЭС. Мониторинг проводят в ручном режиме, радиационной опасности нет.
В России пострадали компании"Роснефть", "Башнефть", Mondelеz International, Mars, Nivea, банк "Хоум кредит" и другие.
Жертвы в других странах — крупнейшая в мире рекламная компания WPP, американская фармацевтическая компания Merck & Co, крупный датский грузоперевозчик Maersk и другие.
Заражение происходит через фишинговые сообщения (файл Петя.apx) или обновления бухгалтерской программы M.E.doc. Затем вирус распространяется по локальной сети "через DoblePulsar и EternalBlue, аналогично методам WannaCry.
Он распространяется с высокой скоростью, и если внутри сети заражен один компьютер, то заражаются все.
Эксперты пока не пришли к единому мнению относительно происхождения нового вируса, но многие считают, что это известный ранее вирус Petya или его новая модификация. Он использует украденную у АНБ программу, которая позволяет распространяться вирусу по всей корпоративной сети.
В "Лаборатории Касперского" заявили, что вирус-вымогатель не принадлежит к ранее известным семействам вредоносного программного обеспечения и назвали его NotPetya. Достоверно известно, что появился он 18 июня.
В качестве профилактики эксперты советуют вовремя устанавливать обновления для операционных систем и проверять файлы, полученные по электронной почте.
Специалисты Positive Technologies говорят, что остановить шифровальщика можно создав файл "C:\Windows\perfc (perfc — файл без расширения).
Если вы увидели перезагрузку компьютера и начало процесса „проверки диска“, нужно сразу же выключить компьютер, и файлы останутся незашифрованными. Загрузка с LiveCD или USB-диска даст доступ к файлам.
Продвинутым администраторам советуют временно отключить протокол передачи данных в сети Server Message Block (SMB).
Если же компьютеры оказались заражены — не платить злоумышленникам. Нет никакой гарантии, что, получив оплату, они расшифруют файлы.
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