Petya или не Petya: что известно о новом вирусе-вымогателе?

3 Как работает вирус?

Он распространяется с высокой скоростью, и если внутри сети заражен один компьютер, то заражаются все.

Эксперты пока не пришли к единому мнению относительно происхождения нового вируса, но многие считают, что это известный ранее вирус Petya или его новая модификация. Он использует украденную у АНБ программу, которая позволяет распространяться вирусу по всей корпоративной сети.

В "Лаборатории Касперского" заявили, что вирус-вымогатель не принадлежит к ранее известным семействам вредоносного программного обеспечения и назвали его NotPetya. Достоверно известно, что появился он 18 июня.