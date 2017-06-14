70-летний российский певец и композитор Вячеслав Малежик перенес инсульт.
"Интенсивная работа, которую я вел на концертных площадках, на радиостанциях, в издательствах газет и журналов, наверное, отняла много сил! И я прозевал опасные приступы инсульта", — говорится в обращении певца на своем сайте.
Малежик добавил, что "в один миг разучился петь, играть на гитаре и ходить". При этом, по его словам, "прогноз врачей не лишен оптимизма". "Будем жить. Молитесь за меня!" — обратился музыкант к поклонникам.
По словам концертного директора музыканта, Малежик не сможет выступать по крайней мере месяц. "Состояние изменяется в лучшую сторону. Он пытается ходить, хорошо говорит, но на гитаре, конечно, пока играть не может", — цитирует его РИА Новости.
Вячеслав Малежик — заслуженный артист России. Среди наиболее известных его песен такие композиции, как "Двести лет", "Попутчица", "Мозаика", "Туман в декабре", "Подарок", "Острова", "Провинциалка".
Малежик также выступал с коллективами "Веселые ребята" и ВИА "Голубые гитары", но наибольшую популярность приобрел как сольный исполнитель, пишет "Росбалт".
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