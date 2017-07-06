Первую экспертизу по делу "пьяного мальчика" провели с грубыми нарушениями

В связи с этим защита будет настаивать на том, чтобы результаты экспертизы были признаны недействительными, сообщает "Газета.Ru".

Второй источник СМИ также отметил, что при проведении первоначальной экспертизы были допущены грубейшие ошибки.

Юристы также сообщили, что следователь, ведущий расследование ДТП, согласился с выводами комплексной автотехнической экспертизы о том, что именно действия автомобилистки Ольги Алисовой привели к аварии.

Такие выводы содержатся в материалах уголовного дела, с которым в настоящее время знакомятся стороны. В них указано, что Алисова могла видеть ребенка и применить экстренное торможение, однако этого не сделала.

Согласно комплексной экспертизе, падение ребенка на асфальт перед машиной исключается, он был именно сбит. У защиты была версия о том, что ребенок упал сам, лежал там и ждал Алисову, но экспертиза это полностью исключила. В случае, если женщина будет признана виновной в ДТП, то ей грозит до пяти лет лишения свободы, пишет bfm.ru.