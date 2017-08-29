Пей "Легенду": новый формат и упаковка воды в подарок.

Жители г. Барнаула и Алтайского края – очень мобильные и занятые люди, которые очень ценят свое время и комфорт. Они привыкли пользоваться качественными продуктами и услугами не только дома, но и на работе, в дороге, на прогулке, в спортзале – одним словом, везде, где живут, трудятся и проводят свой досуг.

Поэтому Барнаульская водяная компания выпустила чистую и полезную воду "Легенда жизни" в новом объеме – 0,5, 0,7 и 1 литр.

С 2001 г. Компания производит воду в бутылях объемом 19 литров и доставляет своим клиентам домой и в офис. Для производства воды высшей категории качества БВК использует воду из артезианских скважин глубиной 240 и 280 метров.

В 2016 г. БВК предложила своим клиентам более мобильный формат "Легенды" – 5 литров, – комфортный для дальних поездок или отдыха на природе. А сегодня каждый желающий может выбрать удобный для себя объем:

0,5 л "Легенда жизни" – на прогулку,

"Легенда жизни" – на прогулку, 0,7 л "Легенда" с полезными добавками и крышкой-дозатором – в спортзал,

"Легенда" с полезными добавками и крышкой-дозатором – в спортзал, 1 л "Легенда жизни" – для семьи и друзей.

Вода высшей категории качества в каждой бутылочке от 0,5 до 5 литров строго сбалансирована и физиологически полноценна, т. е. максимально соответствует потребностям организма человека. Поэтому "Легенда" рекомендована медиками для ежедневного употребления взрослым и детям при активном образе жизни, напряженном интеллектуальном труде и занятиях спортом.

Оцените новые возможности воды "Легенда жизни" в удобном объеме уже сейчас.

Внимание! Для вас действует суперакция: с 29 августа закажите одну бутыль воды "Легенда жизни" 19 л и одну упаковку воды в объеме 0,5, 0,7 или 1 литр и получите вторую такую же упаковку "Легенды" в подарок.

Позвоните по телефонам в Барнауле 777-777, 222-222, в Новоалтайске 777-77, 333-77, в Бийске 400-000, 40-65-65 или закажите на сайте www.777-777.org свою "Легенду жизни".

Организатор акции: ООО "Барнаульская водяная компания". Акция действительна с 29 августа по 30 сентября 2017 года. Подробности акции по тел.: 777-777, 222-222