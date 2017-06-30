ПФР опубликовал размеры пенсий для россиян на 2018 год

В следующем году пенсии неработающих граждан планируют проиндексировать с 1 февраля на 3,8 %, сообщает "Российская газета".
Данные опубликованы в основных параметрах бюджета Пенсионного фонда России на 2018 и плановые 2019-2020 годов. Соответственно, цена пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля.
Ожидается, что доходы ПФР составят 8,4 триллиона рублей. Из них 3,5 триллиона составят межбюджетные трансферты. При этом доходы на обязательное пенсионное страхование составят 6,8 триллиона рублей. Из них 4,7 триллиона должны принести страховые взносы, еще 2,1 триллиона - средства федерального бюджета.
В 2019 и в 2020 годах пенсии планируют индексировать на 4 %.
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