Пхеньян признал присоединение Крыма к России

И даже выпустила новый политический атлас мира, где полуостров входит в состав России.

Именно выход атласа привлек внимание дипмиссии к вопросу отношения КНДР к итогам крымского референдума. Как следует из записи, после этого посольство обратилось за официальным комментарием к северокорейским дипломатам.

"Как нам пояснили в МИД КНДР, Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международным правовым нормам", — говорится в заявлении Российского посольства.

Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов, пишет znak.com.