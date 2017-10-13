Пхеньян признал присоединение Крыма к России

Российские посольство в Северной Корее на своей официальной странице в Facebook сообщило, что КНДР признала присоединение Крыма.
И даже выпустила новый политический атлас мира, где полуостров входит в состав России.
Именно выход атласа привлек внимание дипмиссии к вопросу отношения КНДР к итогам крымского референдума. Как следует из записи, после этого посольство обратилось за официальным комментарием к северокорейским дипломатам.
"Как нам пояснили в МИД КНДР, Республика уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума о вхождении полуострова в состав Российской Федерации, считает его итоги легитимными и полностью отвечающими международным правовым нормам", — говорится в заявлении Российского посольства.
Аналогичным образом в Пхеньяне относятся к вопросу о принадлежности Курильских островов, пишет znak.com.
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