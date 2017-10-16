"Пхеньянские партизаны" подбросили прокламации в президентский дворец Южной Кореи

Пропагандистские листовки Северной Кореи были найдены на территории официальной резиденции президента Южной Кореи в Сеуле, сообщает агентство Ёнхап со ссылкой на службу безопасности Голубого дома.
Агитационные материалы с критикой военного сотрудничества Сеула с Вашингтоном были разбросаны на территории резиденции и на прилегающих улицах. Предположительно, они были доставлены при помощи воздушных шаров или дронов, пишет Lenta.ru.
Это первый успешный опыт залистовывания резиденции президента.
Публичное одобрение действий КНДР является в Южной Корее уголовным преступлением.
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