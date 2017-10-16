"Пхеньянские партизаны" подбросили прокламации в президентский дворец Южной Кореи

Агитационные материалы с критикой военного сотрудничества Сеула с Вашингтоном были разбросаны на территории резиденции и на прилегающих улицах. Предположительно, они были доставлены при помощи воздушных шаров или дронов, пишет Lenta.ru.

Это первый успешный опыт залистовывания резиденции президента.

Публичное одобрение действий КНДР является в Южной Корее уголовным преступлением.