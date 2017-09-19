Пирила и Спортак: смешные надписи с ошибками

Кто найдет на снимках в этой фотоподборке 24 ошибки, тот получит прис, нет, прыз, или прес? В общем, мы запутались. А это значит, что никто ничему не получит. Или ничего. Короче: ой, всё.

Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Великий и могучий русский язык. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Источник.