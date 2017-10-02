Писатель Войнович призвал Светлану Медведеву не поздравлять людей от имени правительства

Писатель Владимир Войнович в открытом письме супруге премьер-министр РФ Светлане Медведевой призвал ее не поздравлять людей от имени правительства.
Жена Медведева 28 сентября за своего супруга в правительственной телеграмме поздравила Войновича с 85-летним юбилеем.
По его словам, поздравление, прочитанное на праздничном вечере в Центральном доме литераторов (ЦДЛ), вызвало хохот. Войнович напомнил, что на его 80-летие тогдашний президент Дмитрий Медведев прислал ему "корзину роскошных роз". При этом тогда, по признанию писателя, он счел это неуместным. В этот раз поздравления от самого Медведева писатель вообще не получил.
"Зачем вы пишете или даже подписываете фальшивые письма в казенных конвертах правительства Российской Федерации, в котором, насколько мне известно, в отличие от вашего мужа, никакой должности не занимаете? Если вам впредь захочется выразить кому-то письменно хорошее или плохое свое отношение, обращайтесь к нему как частное лицо, пишите от себя лично, но ни в коем случае не от инстанции, в которой не состоите. Иначе над вами будут смеяться, а мне за вас будет больно", — cокрушается Войнович, пишет "Росбалт".
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