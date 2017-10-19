Мединского попросили помешать строительству ТРЦ на территории Барнаульского сереброплавильного завода

В письме деятели культуры утверждают, что подготовительные работы собственники проводят с нарушением закона — не согласуя изменения и планы с авторами проекта туркластера "Барнаул — горнозаводской город". Помимо этого, по словам авторов письма, собственникам "вопреки здравому смыслу разрешено перенести существующую ЛЭП с большими металлическими опорами в самый центр комплекса".

"Принимая во внимание культурно-историческую ценность единственного в Сибири уцелевшего комплекса промышленной архитектуры, избыток торговых объектов и недостаток структурного озеленения в Барнауле", Анисифоров и Петренко назвали происходящее со "спичкой" — "непоправимой градостроительной ошибкой".

Ранее стало известно, что собственник Барнаульского сереброплавильного завода — компания "Матч" — хочет изменить границы своего участка, а также территории туркластера "Барнаул — горнозаводской город": добавить к имеющемуся наделу еще кусок. Если собственники получат разрешение, они" сформируют ровные границы участка, на котором возможно новое строительство. Территория уже нанесена на проект зон охраны памятников культуры, который сейчас находится в Минкульте РФ. Ранее в СМИ появлялись предположения, что новые собственники планируют построить здесь торгово-развлекательный центр и для него уже найден якорный арендатор — "Лента".

2 ноября пройдут публичные слушания, на которых горожанам представят проект будущей территории. К участию в обсуждении приглашают всех граждан, достигших 18-летнего возраста.