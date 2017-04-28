Питерские казаки предложили блокировать клипы Шнура в интернете

Комментируя сюжетную линию нового клипа "Экстаз", атаман заявил, что постельные откровенные сцены должны быть убраны из видероликов исполнителей популярной музыки.

"Но вообще Сергей Шнуров талантливейший человек. Но музыка у него специфичная. Он понял, что именно можно продать, и вот уже 20 лет продает свой продукт, который основывается на ненармотивной лексике. Он занял свою нишу. Но такая музыка не должна быть общедоступна. Для нее должны существовать специальные клубы. И, конечно, ее надо блокировать в Интернете. Молодежь смотрит эти клипы и думает, что раз известный артист может позволить себе какие-то вещи, то и нам тоже можно. Мне бы было неудобно смотреть такие клипы со своим несовершеннолетним ребенком. Хотя должна быть и такая музыка, которую делает Шнуров. Но необходимо уважать права и свободы других граждан", — сказал Поляков.

Новый 10-минутный клип группы "Ленинград" "Экстаз" появился в интернете 27 апреля. Режиссером мини-фильма вновь стала Анна Пармас, уже экранизировавшая такие песни Шнурова, как "Экспонат", "В Питере — пить!", "ЗОЖ" и "ВИП". В "Экстазе" содержится много откровенных постельных сцен.

В главной роли в клипе снялась актриса, член партии "Единая Россия" Светлана Ходченкова.