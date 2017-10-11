Питерский пенсионер угрожал взорвать ТЭЦ из-за шума

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Происшествия

В Санкт-Петербурге полицейские вычислили "минеров", сообщивщих об угрозе взрыва на ТЭЦ и станции метро "Пролетарская", сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Полиция.
Полиция. Фото: 22.мвд.рф.

10 октября вечером в дежурную часть позвонил мужчина и пригрозил "взорвать" ТЭЦ на улице Примакова, если полицейские не приедут на мешавший ему шум энергоцентрали. Вместо этого полицейские сразу наведались к звонившему. Им оказался 66-летний пьяный мужчина.

Другого жителя города подозревают в "заминировании" станции метро "Пролетарская". Ложное сообщение было сделано 3 октября в половине первого ночи в службу "112". Сотрудники полиции задержали 33-летнего петербуржца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ, пишет "Росбалт".

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