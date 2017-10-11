Питерский пенсионер угрожал взорвать ТЭЦ из-за шума

В Санкт-Петербурге полицейские вычислили "минеров", сообщивщих об угрозе взрыва на ТЭЦ и станции метро "Пролетарская", сообщает АН "Оперативное прикрытие".
10 октября вечером в дежурную часть позвонил мужчина и пригрозил "взорвать" ТЭЦ на улице Примакова, если полицейские не приедут на мешавший ему шум энергоцентрали. Вместо этого полицейские сразу наведались к звонившему. Им оказался 66-летний пьяный мужчина.
Другого жителя города подозревают в "заминировании" станции метро "Пролетарская". Ложное сообщение было сделано 3 октября в половине первого ночи в службу "112". Сотрудники полиции задержали 33-летнего петербуржца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ, пишет "Росбалт".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.