На Алтае парень пытался украсть два ящика пива из бара

Как сообщает ГУ МВД по РА, рано утром сотрудники кафе-бара, закрывая увеселительное заведение, услышали шум в подсобном помещении. В нем они обнаружили молодого человека, который, схватив два ящика пива, стал убегать. Но скрыться с таким грузом ему не удалось: его задержал персонал.

Злоумышленником оказался 24-летний местный житель, ранее совершавший преступления. Сельчанин не стал отпираться и признался в содеянном. Полицейским он пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения. В подсобное помещение он проник, воспользовавшись незапертой дверью запасного входа. Похищенный алкоголь он намеревался выпить.

По данному факту возбудили уголовное дело.