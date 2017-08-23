На Алтае парень пытался украсть два ящика пива из бара

В Усть-Коксе молодой человек пытался ограбить кафе-бар. Парень хотел скрыться с двумя ящиками пива, но его задержали сотрудники заведения и вызвали полицию.
Как сообщает ГУ МВД по РА, рано утром сотрудники кафе-бара, закрывая увеселительное заведение, услышали шум в подсобном помещении. В нем они обнаружили молодого человека, который, схватив два ящика пива, стал убегать. Но скрыться с таким грузом ему не удалось: его задержал персонал.
Злоумышленником оказался 24-летний местный житель, ранее совершавший преступления. Сельчанин не стал отпираться и признался в содеянном. Полицейским он пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения. В подсобное помещение он проник, воспользовавшись незапертой дверью запасного входа. Похищенный алкоголь он намеревался выпить.
По данному факту возбудили уголовное дело.
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