Планетологи уверены, что в недрах Луны есть вода

Планетологи выяснили, что в недрах Луны действительно есть вода, однако не могут с точностью объяснить ее происхождение, пишет Nature Geoscience.
В Брауновском университете в США изучили данные с индийского лунного спутника Chandrayaan-1. Ученые использовали спектральный анализ, чтобы определить химический состав древних вулканических отложений на Луне. Оказалось, что они богаты водой.
По мнению ученых, вода попала наружу вместе с вулканическими породами: это доказывает, что влага в недрах спутника Земли содержится до сих пор.
Вулканические частицы могут содержать около 0,05% (по массе) воды. Потенциально она может быть извлечена и использоваться в лунных миссиях, пишет "Росбалт".
Ранее следы воды в небесном теле были обнаружены миссиями Apollo. Кроме того, водяной лед содержится в затемненных кратерах на полюсах Луны.
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