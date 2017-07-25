Планетологи уверены, что в недрах Луны есть вода

В Брауновском университете в США изучили данные с индийского лунного спутника Chandrayaan-1. Ученые использовали спектральный анализ, чтобы определить химический состав древних вулканических отложений на Луне. Оказалось, что они богаты водой.

По мнению ученых, вода попала наружу вместе с вулканическими породами: это доказывает, что влага в недрах спутника Земли содержится до сих пор.

Вулканические частицы могут содержать около 0,05% (по массе) воды. Потенциально она может быть извлечена и использоваться в лунных миссиях, пишет "Росбалт".

Ранее следы воды в небесном теле были обнаружены миссиями Apollo. Кроме того, водяной лед содержится в затемненных кратерах на полюсах Луны.