"Платон" будет следить за всеми мусоровозами страны

Предполагается, что система будет собирать информацию "о перемещении твердых коммунальных отходов на основе приема мониторинговых данных от бортовых устройств, установленных на транспортных средствах". Главная цель нововведения — препятствовать созданию нелегальных свалок. На данный момент в стране места разгрузки мусоровозов никак не контролируются.

По словам компании "РТ-Инвест", которая эксплуатирует систему "Платон", новые поправки не станут проблемой для перевозчиков мусора и им не придется производить дополнительное оснащение автопарка. Как сообщили в компании, в России работают примерно 12 тыс. мусоровозов. Более 80% из них — двенадцатитонники, которые уже оснащены бесплатными бортовыми устройствами госсистемы "Платон" на базе ГЛОНАСС. При этом перевозчикам ТКО не придется производить дополнительное оснащение.

Справка

Систему "Платон" ввели 15 ноября 2015 года. Деньги за каждый км пробега большегрузов весом более 12 тонн по федеральным трассам идут в дорожный фонд в виде компенсации. Ранее Минтранс РФ предлагал повысить тариф с февраля 2017 года до 2,61 рубля за километр, с июня того же года — до 3,06 рубля за километр.