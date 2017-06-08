Playboy переснял героинь обложек 70-х, 80-х и 90-х годов прошлого века

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Сегодня, 08:48.
Жизнь

Журнал Playboy сделал кавер-версии своих обложек, показав, как за это время изменились модели, украшавшие издание в ХХ веке.

"Плейбой" переснял обложки ХХ века.
"Плейбой" переснял обложки ХХ века.

В серию, получившую название Once a Playmate always a Playmate фотографов Райана Лоури и Бена Миллера вошли семь обновленных каверов, пишет Birdinflight.com.

В проекте в числе прочих поучаствовали 54-летняя Кимберли Конрад, фото которой помещали на обложку в августе 1988-го, 49-летняя Рени Тенисон — героиня кавера Playboy за июнь 1990-го и 60-летняя Кэндес Коллинс: журнал выходил с ее фотографией еще в феврале 1979 года.

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