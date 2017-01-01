Playboy вернет на обложку обнаженных моделей

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Сегодня, 22:04.
Жизнь

Журнал Playboy решил вернуть фотографии обнаженных девушек на страницы своего издания. Руководство журнала признало ошибкой полный отказ от старой концепции.

Playboy.
Playboy. Фото: twitter.com/Playboy.

"Я первый готов признать, что способ, которым журнал изображал наготу, устарел, но было ошибкой полностью убрать ее. Нагота не проблема и никогда ею не была. Сегодня мы возвращаем свою индивидуальность", — написал в своем Twitter креативный директор издания и сын основателя Playboy Купер Хефнер.

Кроме того, официальный микроблог издания опубликовал обложку следующего номера с хэштегом NakedIsNormal ("Быть обнаженным нормально").

Напомним, что с марта 2016 года журнал перестал публиковать фотографии полностью обнаженных моделей в своей печатной версии.

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