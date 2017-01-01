Playboy вернет на обложку обнаженных моделей

Журнал Playboy решил вернуть фотографии обнаженных девушек на страницы своего издания. Руководство журнала признало ошибкой полный отказ от старой концепции.
"Я первый готов признать, что способ, которым журнал изображал наготу, устарел, но было ошибкой полностью убрать ее. Нагота не проблема и никогда ею не была. Сегодня мы возвращаем свою индивидуальность", — написал в своем Twitter креативный директор издания и сын основателя Playboy Купер Хефнер.
Кроме того, официальный микроблог издания опубликовал обложку следующего номера с хэштегом NakedIsNormal ("Быть обнаженным нормально").
Напомним, что с марта 2016 года журнал перестал публиковать фотографии полностью обнаженных моделей в своей печатной версии.
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