Playboy вернет на обложку обнаженных моделей

"Я первый готов признать, что способ, которым журнал изображал наготу, устарел, но было ошибкой полностью убрать ее. Нагота не проблема и никогда ею не была. Сегодня мы возвращаем свою индивидуальность", — написал в своем Twitter креативный директор издания и сын основателя Playboy Купер Хефнер.

Кроме того, официальный микроблог издания опубликовал обложку следующего номера с хэштегом NakedIsNormal ("Быть обнаженным нормально").

Напомним, что с марта 2016 года журнал перестал публиковать фотографии полностью обнаженных моделей в своей печатной версии.