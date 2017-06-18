Пляжные выходные на Алтае продолжаются: жара без дождей продлится еще один день

18 июня в Барнауле и Алтайском крае по-прежнему жарко. Днем столбики термометров покажут более 30 градусов тепла.
В Барнауле будет +32-34 градуса, а по краю еще жарче - местами до +39 градусов. Ветер восточный 5-10 метров в секунду с усилением по краю до 15 метров в секунду. Ожидается ясная погода, без осадков.
Из-за жары в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. 18 июня будет высокая пожароопасность в Тальменском, Благовещенском районах (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность в Угловском районе (5 класс горимости).
В связи с аномально жаркой погодой МЧС рекомендует всем следить за своим самочувствием и пить больше воды.
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