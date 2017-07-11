Пляжный конкурс красоты пройдет в Барнауле. 18+

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Сегодня, 09:00.
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22 июля на территории комплекса открытых бассейнов "Пляж" состоится финал конкурса красоты "Мисс Лето" (в название вшиваем ссылку на голосование). 10 финалисток будут соревноваться за титул "Мисс Лето" и главный приз – поездку в Горный Алтай для двоих.

Комплекс открытых бассейнов "Пляж".
Комплекс открытых бассейнов "Пляж". Фото: Gayfullin Vitalliy.

Зрителей мероприятия ждет интересное зрелище: девушки не только покажут свои навыки дефиле и позирования, но и сразятся в творческом и интеллектуальном конкурсах.

Кроме того, зрители смогут поучаствовать в конкурсах и розыгрыше призов от партнеров проекта, мастер-классе по созданию экспресс-укладок от компании "Ренессанс Косметик" и посмотреть зажигательные выступления тренеров велнес-клуба "Магис-Спорт".

После завершения основной программы гостей "Пляжа" ждет дискотека в бассейне от барнаульского DJ f3zo0n3.

Вход по расценкам "Пляжа".

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 01.06.2017 г. по 22.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

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