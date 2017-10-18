По Бийску гуляла дикая лиса, которую кормили горожане

Накануне по Бийску в районе АБ прохаживалась лисица. Зверь выбежал на трамвайную остановку, где сердобольная горожанка решила покормить лесную гостью.
По Бийску бегала лиса. Фото: скрин с видео ok.ru/o.skachkova.
По Бийску бегала лиса. Фото: скрин с видео ok.ru/o.skachkova.
По Бийску бегала лиса. Фото: скрин с видео ok.ru/o.skachkova.
По Бийску бегала лиса. Фото: скрин с видео ok.ru/o.skachkova.
По Бийску бегала лиса. Фото: скрин с видео ok.ru/o.skachkova.
Схватив добычу, лиса ретировалась в бор. Кадрами со встречей с диким животным поделилась в "Одноклассниках" бийчанка Олеся Турицына.
Напомним, что в сентябре в Бийске выгуливали медведя. А зимой прошлого года по торговому центру ползал удав.
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