По Бийску гуляла дикая лиса, которую кормили горожане

По Бийску бегала лиса. Фото: скрин с видео ok.ru/o.skachkova. По Бийску бегала лиса. Фото: скрин с видео ok.ru/o.skachkova. По Бийску бегала лиса. Фото: скрин с видео ok.ru/o.skachkova. По Бийску бегала лиса. Фото: скрин с видео ok.ru/o.skachkova. По Бийску бегала лиса. Фото: скрин с видео ok.ru/o.skachkova.

Схватив добычу, лиса ретировалась в бор. Кадрами со встречей с диким животным поделилась в "Одноклассниках" бийчанка Олеся Турицына.

Напомним, что в сентябре в Бийске выгуливали медведя. А зимой прошлого года по торговому центру ползал удав.