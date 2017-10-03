По делу "краснодарских каннибалов" задержан третий подозреваемый

Я представляю интересы лучшего друга Дмитрия Бакшеева (главного подозреваемого по делу), которого также подозревают в соучастии в преступлении", — сказал адвокат.

Адвокат уточнил, что третий фигурант в настоящее время задержан и помещен под арест на 15 суток за административное нарушение.

В сентябре на территории Краснодарского летного училища найдены в солевом растворе расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. Также обнаружен скальп. По подозрению в убийстве арестованы два человека — Бакшеев 1982 года рождения и его жена Бакшеева 1975 года рождения. На кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения.

В СМИ сообщалось о том, что в Краснодарском крае задержали семью каннибалов, которая с 1999 года похищала и убивала людей. Несмотря на многочисленные подробности, которые просочились в СМИ, следователи не спешат подтверждать эту информацию.

Возбуждено уголовное дело по одному эпизоду по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"). Дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. Однако следствие пока не располагает данными, что задержанные по подозрению в убийстве и расчленении женщины в Краснодаре являются серийными убийцами-каннибалами, пишет znak.com.

11 сентября дорожные рабочие нашли мобильный телефон. На фото, сохраненных в памяти гаджета, мужчина позировал с кистью мертвой женщины, при этом засунув конечность себе в рот. Позже в паблике Mash опубликовали серию фотографий снятого скальпа, частей тел людей, блюд из человечины, а также домашних заготовок (консервов).

Бакшеев занимался отделкой квартир, а супруга работала в краснодарском летном училище. Сообщалось, что они могут быть причастны к убийству 30 человек.