По главной улице Барнаула пройдут пионеры и раздадут билеты в кино

Акция начнется в 15.00 масштабной фотосессией на лестнице, ведущей в нагорный парк. Через полчаса участники флешмоба вместе с ведущим, аниматорами, фотографами и видеографами отправятся на прогулку по проспекту Ленина. Маршрут красочного шествия составит более 4 км – от ул. Мало-Тобольской до ТРЦ "Пионер".

По пути участники акции проведут для горожан конкурсы и викторины. Победители розыгрышей получат подарки и сувениры от партнеров акции, бесплатные билеты на различные сеансы в кинотеатр "Пионер", а также бонусные карты. Они позволяют накапливать баллы, которыми можно рассчитываться в кассе и баре кинотеатра.

Подробнее о новой системе лояльности, а также о других нововведениях в финальной точке шествия расскажет управляющая кинотеатром "Пионер" Евгения Гамалеева. Также она ответит на вопросы барнаульцев, присоединившихся к "Пионерскому маршу в кино".

Евгения Гамалеева,

управляющая кинотеатром "Пионер":

Чтобы удивить и порадовать зрителей, мы регулярно устраиваем акции. Например, до 15 октября мы продаем билеты на ряд сеансов всего по 100 рублей. На какие именно – можно посмотреть в наших группах в соцсетях. В сентябре мы запустили уникальный для Барнаула проект – "Правила перевода". Это показ фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами. Такие сеансы вызвали интерес не только у тех, кто желает подтянуть свой английский, но и у слабослышащих. Это позволяет людям с ограниченными возможностями насладиться лучшими премьерами кино на большом экране. Также "Правила перевода" оценили киноманы, желающие максимально полно оценить игру слов и замысел режиссера. Мы заботимся о наших зрителях, и в октябре пополним ассортимент бара поп-корном со сниженной калорийностью, продукцией без глютена и овощными чипсами. Любителям здорового питания это точно придется по вкусу. Помимо этого, мы готовим немало сюрпризов, в том числе к нашему первому дню рождения, который пройдет 24 ноября. Следите за анонсами!

Справка

Современный, полностью цифровой кинотеатр "Pioneer cinema" в городе Барнауле расположен в ТРЦ "Пионер" (пр. Ленина, 102-в). В нем доступны девять кинозалов:

INvision - предназначен для просмотра блокбастеров и фильмов со спецэффектами. Для полного погружения в фильм и создания дополнительных спецэффектов зал оборудован динамическими креслами LiveChair и совершенным звуком Dolby Atmos.

предназначен для просмотра блокбастеров и фильмов со спецэффектами. Для полного погружения в фильм и создания дополнительных спецэффектов зал оборудован динамическими креслами LiveChair и совершенным звуком Dolby Atmos. Love hall – для влюбленных пар с уютными диванчиками вместо кресел.

– для влюбленных пар с уютными диванчиками вместо кресел. Два VIP hall - кинозалы повышенной комфортности с кожаными диванами, столиками и обслуживанием официантами. Вы можете заказать свои любимые напитки из vip-бара и вам принесут их прямо во время сеанса.

- кинозалы повышенной комфортности с кожаными диванами, столиками и обслуживанием официантами. Вы можете заказать свои любимые напитки из vip-бара и вам принесут их прямо во время сеанса. Пять Classic hall - кинозалы для любителей кино всех жанров.

Все кинозалы оборудованы передовыми кинопроекторами, самыми удобными креслами от лучших мировых производителей и совершенным звуком. Это позволяет показывать фильмы в максимальном качестве.