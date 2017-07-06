По метеоусловиям Томска отменили авиарейс в Барнаул

6 июля из-за непогоды в Томске отменены два рейса — в Барнаул и Новосибирск.
Об этом порталу "Втомске" сообщил представитель авиакомпании "СиЛа". Согласно данным онлай-табло томского аэропорта, рейс в Барнаул должен был отправиться ещё в 10.45 и через четыре часа вернуться обратно. Самолёт в Новосибирск по расписанию в 15.00, прибытие обратно в Томск запланировано на 17.30.
Пока разрешения на вылет нет — на этих типах воздушных судов отсутствует необходимое оборудование для полётов в сложных метеоусловиях. Сейчас пассажиры рейсов находятся в аэропортах.
Как отмечают в пресс-службе томского аэропорта, разрешение на вылет будет получено, как только улучшится погода.
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