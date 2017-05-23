Пресс-секретарь "Роснефти" заявил, что Навальный "жрет с полу и гадит в углу"

Пресс-секретарь "Роснефти" объяснил оппозиционеру Навальному, почему в компании закупают дорогую посуду для авиаперелетов.
Михаил Леонтьев,
пресс-секретарь и вице-президент "Роснефти":
Искреннее удивление или неискреннее господина Навального, что люди пользуются салфетками, посудой и столовыми приборами, вызывает некоторую оторопь. Он сам, наверное, особенно во время дальних авиационных перелетов, жрет с полу, вытирается рукавом и гадит в углу. Наверное, это лучший способ доказать народу близость к нему и свой нечеловеческий аскетизм в стиле Рахметова.
Вся авиационная техника используется компанией, руководством компании, сотрудниками компании для огромного количества тяжелейших рабочих поездок. Там плечо перелетов иногда больше 14 часов, иногда мы неделями не имеем возможности выспаться в отеле, в основном отели используются для того, чтобы умыться. Это место работы, это место переговоров, это, в том числе и техника, на которой мы возим наших партнеров, наших инвесторов, наших коллег. Есть еще и какие-то представительские функции, с этим и положено, в общем, и гостей, в том числе принимать с более-менее приличными приборами. Это не какая-то уникальная, художественная посуда, это просто нормальные тарелки и нормальные вилки.
Оппозиционер ответил пресс-секретарю "Роснефти".
Алексей Навальный,
оппозиционер:
Нет, Михаил Леонтьев, руками я не жру. И рукавом не вытираюсь, конечно.
Но, мне кажется, что на прямой где в точке А "жрать руками", а в точке Б "жрать вилкой за 11 тысяч рублей", есть ещё много разных вариантов.
Например, "пожрать, используя обычную вилку из обычного магазина" и вытереться салфеткой из обычной салфетницы, а не за 32 тысячи рублей.
И нет, Михаил Леонтьев, эти цены, не являются разумными.
Поводом к полемике стал пост основателя ФБК. Навальный опубликовал протокол закупочной комиссии компании "РН-Аэрокрафт" — это "дочка" "Роснефти". Компания объявила аукцион на покупку столовых предметов общей стоимостью почти 5 млн рублей.
Госкомпания закупает две икорницы — по 83 тысячи рублей за единицу (правда, не указано, для какой икры — красной или черной), металлическую корзину для хлеба стоимостью 7 тысяч.
В списке товаров, который утвердила закупочная комиссия, есть например, скатерть, метр на метр стоимостью 14 тысяч рублей. Условие — скатерть на 50% должна быть хлопковой. Салфетки за 6,5 тысячи. Пледы 12 штук стоимостью 124 тысячи каждый.
В списке также перечислены вилки, ножи и ложки из столового серебра — за каждый из предметов компания готова заплатить от 11 до 14 тысяч рублей. За стаканы для воды — 11 тысяч — штука. Столько же — за рюмки.
По мнению оппозиционера Навального, такие закупки недопустимы для госкомпании, пишет bfm.ru.
Факт
"Роснефть" является глобальной компанией, которая принимает у себя высокопоставленных гостей. При этом заявленная в контракте цена на столовую утварь считается средней в сегменте элитной посуды.
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