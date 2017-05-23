Пресс-секретарь "Роснефти" заявил, что Навальный "жрет с полу и гадит в углу"

Искреннее удивление или неискреннее господина Навального, что люди пользуются салфетками, посудой и столовыми приборами, вызывает некоторую оторопь. Он сам, наверное, особенно во время дальних авиационных перелетов, жрет с полу, вытирается рукавом и гадит в углу. Наверное, это лучший способ доказать народу близость к нему и свой нечеловеческий аскетизм в стиле Рахметова.

Вся авиационная техника используется компанией, руководством компании, сотрудниками компании для огромного количества тяжелейших рабочих поездок. Там плечо перелетов иногда больше 14 часов, иногда мы неделями не имеем возможности выспаться в отеле, в основном отели используются для того, чтобы умыться. Это место работы, это место переговоров, это, в том числе и техника, на которой мы возим наших партнеров, наших инвесторов, наших коллег. Есть еще и какие-то представительские функции, с этим и положено, в общем, и гостей, в том числе принимать с более-менее приличными приборами. Это не какая-то уникальная, художественная посуда, это просто нормальные тарелки и нормальные вилки.