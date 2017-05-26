По проекту "Единой России" в Алейске реконструируют городской парк

По словам депутата фракции "Единая Россия" в АКЗС Юрия Матвейко, вопросы по благоустройству дворовых территорий и парка, реставрации фонтана и ремонту асфальтового покрытия на центральной площади у Мемориала славы на встречах с жителями Алейска были одними из самых частых.

Юрий Матвейко,

депутат фракции "Единая Россия" в АКЗС:

Все перечисленные объекты, безусловно, требуют ремонта. Они строились давно, и бюджет города не позволял привести их в порядок. На встречах с жителями было принято решение искать возможность войти в краевые и федеральные программы по благоустройству.

В этом году Алейск стал участником партийных проектов "Единой России" "Городская среда" и "Парки малых городов". По федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" город получит 18,3 млн рублей, из них 11,8 млн рублей направят на обустройство внутридворовых территорий. Остальные средства пойдут на благоустройство мест массового пребывания горожан и парка.

Особенностью этих проектов стало максимальное участие граждан в определении списка объектов. С 1 апреля по 1 мая жители города направляли в общественную комиссию заявки с предложениями по выбору парка и видов работ по благоустройству городских объектов и дворов. Сейчас на официальном сайте Алейска идет обсуждение проектов реконструкции и благоустройства.

Юрий Матвейко отметил, что проекты по благоустройству — это только начало той большой работы, которую необходимо проделать, чтобы привести дворы, дороги, тротуары и места общественного пользования Алейска в надлежащее состояние.