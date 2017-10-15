По следам Жасминной. Барнаульцы жалуются на зарытые в дорогу доски с гвоздями

Житель Барнаула выкопал на проезжей части на улице Мамонтова десяток досок с гвоздями. Об этом он сообщил в паблике Barnaul 22.
Доски с гвоздями. Фото: Александр Ласковец, Barnaul22.
Доски с гвоздями. Фото: Александр Ласковец, Barnaul22.
Доски с гвоздями. Фото: Александр Ласковец, Barnaul22.
"У деятелей с ул. Жасминной появились последователи. Вчера пробил колеса, сегодня решил сходить посмотреть из-за чего. Выкопал десяток досок с гвоздями от 15 до 20 см, врытых в землю. На Мамонтова с прилежащей на Правый берег пруда", — пишет мужчина в своем посте.
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