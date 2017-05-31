Алтайских предпринимателей штрафуют за презервативы по требованию полиции

Полиция уже много лет отслеживает продажи предпринимателями контрафакта, конфискуя незаконно продающиеся штаны, носки, футболки и шлепанцы Reebok, Nike, Аdidas и т.п. Попытки предпринимателей оправдаться — "мы купили товар на оптовой базе", "товар прошел через таможню" — ни к чему не приводят. Большинство бизнесменов штрафуют.

Наконец, добрались до презервативов. Сергей Неверов продавал в своем магазине "Народный" в Новичихе изделия "Contex Ribbed”. Однако в межмуниципальный отдел МВД РФ "Поспелихинский" поступило обращение специалиста по защите интеллектуальной собственности московской фирмы "Рекитт Бенкизер АйПи" (правообладатель товарного знака).

Специалист утверждал, что Неверов продает товары со знаком "Contex” без разрешения правообладателей.

И вот 11 января, в первый рабочий день после праздников, сотрудники полиции отправились проверять сигнал на месте правонарушения.

Составили протокол осмотра помещений. Изъяли и арестовали одну упаковку (в ней три изделия). Упаковка имела явные, как указано в материалах суда, признаки контрафактности: низкое качество полиграфического исполнения и нанесение срока годности точечным шрифтом. А предъявить полиции лицензионное соглашение или договор с правообладателем товарного знака "Contex” Неверов не смог.

К административному расследованию был привлечен эксперт. Он пришел к однозначному выводу: продукция не соответствует оригинальной. Знак авторского права расположен за пределами логотипа, серийный номер содержит буквы, информация об официальном дистрибьюторе оп территории РФ отсутствует.

Кроме того, упаковка открывается не там, где обозначено, удаление отрывной ленты происходит с усилием,а на изделии имеются посторонние включения.

Получив экспертизу, полиция составила еще один протокол. И направила дело в арбитражный суд вместе с заявлением о привлечении Неверова к административной ответственности. Суд вынес решение — оштрафовать его на 50 тыс. рублей и конфисковать ту самую упаковку.

Решение суд вынес 19 мая в первой инстанции. В Алтайском крае это первое дело, связанное с продажей контрафактных презервативов. Но, судя по всему, это только начало: 24 мая аналогичное решение арбитражный суд вынес по заявлению межмуниципального отдела МВД РФ "Бийское" тоже за продажу. Предпринимателя Ирину Волкову из Бийска оштрафовали на 25 тыс рублей.

А вот в других регионах фирма "Рекитт Бенкизер АйПи" (зарегистрирована в Москве) судится более активно. Чуть больше года назад она выиграла суд по презервативам у предпринимателя из Омской области Тиберия Каневского. Но объемы у него были намного больше: полиция изъяла 739 упаковок средств контрацепции, в которых содержалось 7 014 презервативов. А вот оштрафовали его на меньшую сумму — 40 тыс. рублей.