Победитель «Умницы и Умники» получит стипендию от Алтайского отделения "Единой России".

Выпускник "Табунской СОШ" и будущий студент МГИМО Владислав Варт стал знаменитостью за пределами Алтайского края весной этого года после победы на телевизионной гуманитарной олимпиаде "Умницы и Умники".
В качестве победителя юноша был зачислен вне конкурса в МГИМО. Позади волнующие моменты телепередачи, школьных занятий и экзаменов. Впереди – учеба в престижном вузе страны на выбранном факультете - международное право и юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества.
По инициативе секретаря Регионального отделения "Единой России", председателя АКЗС Александра Романенко для знаменитого студента была установлена именная стипендия.
"Мы гордимся Владиславом! Наш край богат талантами и основная задача – распознать их потенциал как можно раньше. Для того, чтобы поддержать Владислава на первом этапе его обучения в МГИМО нами было принято решение учредить именную стипендию сроком на полгода. Желаем ему успехов в дальнейшем обучении и профессиональной карьере" - отметил Александр Романенко.
На торжественной церемонии вручения красного аттестата и медали, сертификат на ее получение вручила депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании Наталья Цепенко.
Наталья Цепенко,
депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании:
"Я с огромным удовольствием вручила родителям Влада благодарственное письмо за отличное воспитание сына, а выпускнику – приветственный адрес со словами признательности и поздравлений от депутатов АКЗС и сертификат на получение именной стипендии от Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия". Для семьи Варт - это стало приятным сюрпризом. Они попросили передать слова благодарности всем, кто разделил с ними их радостное событие, а Влад пообещал достойно представить наш регион, обучаясь в институте".