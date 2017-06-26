Победитель «Умницы и Умники» получит стипендию от Алтайского отделения "Единой России".

В качестве победителя юноша был зачислен вне конкурса в МГИМО. Позади волнующие моменты телепередачи, школьных занятий и экзаменов. Впереди – учеба в престижном вузе страны на выбранном факультете - международное право и юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества.

По инициативе секретаря Регионального отделения "Единой России", председателя АКЗС Александра Романенко для знаменитого студента была установлена именная стипендия.

"Мы гордимся Владиславом! Наш край богат талантами и основная задача – распознать их потенциал как можно раньше. Для того, чтобы поддержать Владислава на первом этапе его обучения в МГИМО нами было принято решение учредить именную стипендию сроком на полгода. Желаем ему успехов в дальнейшем обучении и профессиональной карьере" - отметил Александр Романенко.

На торжественной церемонии вручения красного аттестата и медали, сертификат на ее получение вручила депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании Наталья Цепенко.

Наталья Цепенко,

депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании: