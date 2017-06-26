Победитель "Умницы и Умники" получит стипендию от Алтайского отделения "Единой России"

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Сегодня, 17:42.
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Выпускник "Табунской СОШ" и будущий студент МГИМО Владислав Варт стал знаменитостью за пределами Алтайского края весной этого года после победы на телевизионной гуманитарной олимпиаде "Умницы и Умники".

Победитель «Умницы и Умники» получит стипендию от Алтайского отделения "Единой России".
Победитель «Умницы и Умники» получит стипендию от Алтайского отделения "Единой России". Фото: Архив партии "Единая Россия".

В качестве победителя юноша был зачислен вне конкурса в МГИМО. Позади волнующие моменты телепередачи, школьных занятий и экзаменов. Впереди – учеба в престижном вузе страны на выбранном факультете - международное право и юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества.

Победитель «Умницы и Умники» получит стипендию от Алтайского отделения "Единой России".
Победитель «Умницы и Умники» получит стипендию от Алтайского отделения "Единой России"

По инициативе секретаря Регионального отделения "Единой России", председателя АКЗС Александра Романенко для знаменитого студента была установлена именная стипендия.

"Мы гордимся Владиславом! Наш край богат талантами и основная задача – распознать их потенциал как можно раньше. Для того, чтобы поддержать Владислава на первом этапе его обучения в МГИМО нами было принято решение учредить именную стипендию сроком на полгода. Желаем ему успехов в дальнейшем обучении и профессиональной карьере" - отметил Александр Романенко.

Победитель «Умницы и Умники» получит стипендию от Алтайского отделения "Единой России".
Победитель «Умницы и Умники» получит стипендию от Алтайского отделения "Единой России"

На торжественной церемонии вручения красного аттестата и медали, сертификат на ее получение вручила депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании Наталья Цепенко.

Победитель «Умницы и Умники» получит стипендию от Алтайского отделения "Единой России".
Победитель «Умницы и Умники» получит стипендию от Алтайского отделения "Единой России"

Наталья Цепенко,
депутат фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном Собрании:

"Я с огромным удовольствием вручила родителям Влада благодарственное письмо за отличное воспитание сына, а выпускнику – приветственный адрес со словами признательности и поздравлений от депутатов АКЗС и сертификат на получение именной стипендии от Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия". Для семьи Варт - это стало приятным сюрпризом. Они попросили передать слова благодарности всем, кто разделил с ними их радостное событие, а Влад пообещал достойно представить наш регион, обучаясь в институте".

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