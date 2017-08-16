Победительница шоу "Голос" не может получить "застрявший" миллион в банке "Югра"

21-летняя певица сообщила, что она вернулась после летнего отдыха и не смогла получить 1 млн рублей, который ей подарили по окончании шоу. Банк "Югра" выступал его спонсором.

Антонюк отметила, что деньги "зависли", и ей предстоит заниматься процессами доступа к ним, заявила певица порталу Super. Она выразила надежду, что средства останутся в сохранности. Певица решила потратить их на важные и полезные для карьеры вещи, пишет rueconomics.ru.

После участия в шоу "Голос" девушка целиком отдала себя учебе в Школе-студии МХАТ, где певица оканчивает последний курс. По словам победительницы конкурса, времени заниматься карьерой — у нее не было. Но с сентября артистка планирует начать активную деятельность по саморазвитию, примется за работу над музыкальным материалом. Она надеется на сотрудничество с яркими российскими исполнителями, пишет inforeactor.ru.