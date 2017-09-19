Новосибирские десантники разоблачили побиравшегося лже-ветерана "боев за Луганск"

Приехавшего в Новосибирск с криминальными гастролями из Ивано-Франковской области Украины Георгия Феняка задержали и передали полицейским члены организации "Союз десантников Сибири" (СДС). 51-летний иностранец выпрашивал милостыню в Новосибирске, рассказывая прохожим, что собирает деньги на протез, а ногу потерял в "боях за Луганск".
Феняк сидел на улицах города в военной форме и говорил новосибирцам, что его, героя-десантника, воевавшего в ополчении ЛНР, бросила Родина.
Настоящие десантники из СДС предлагали помочь ему с бесплатным протезом, советовали прекратить обманывать людей и позорить ветеранов, пишет НДН.info. Но, по словам представителей "Союза десантников России" Георгий Феняк и его спутница, которую тот выдавал за свою тещу, но это была его сожительница, просто матом посылали десантников.
Лже-ополченца расспрашивали о службе, но, как говорят десантники, его ссылки на командиров и героические подвиги не прошли проверку. Все известные ветеранам люди отказались от знакомства с этим человеком.
Кроме того, как оказалось, украинец находился на территории России без регистрации.
17 сентября десантники решили сдать псевдо-ветерана в полицию. Правоохранители забрали Феняка с площади Калинина. В ответ его спутница, так же гражданка Украины стала вначале уговаривать десантников договориться мирно, а затем решила запугать их, сказав, что сама напишет на них заявление в полицию.
Как сообщили в "Союзе десантников Сибири", за Георгия Феняка попытался вступиться некий гражданин, назвавший себя полковником. Он ссылался на фамилии известных людей, с которыми также связались десантники. Но те, на кого указывал "полковник" ничего о нем не знали.
Из заявления "Союза десантников Сибири":
Ветераны никогда не будут, ни попрошайничать, не петь песни на улицах, собирая деньги. Если вы увидите на улице нуждающегося в помощи ветерана, не поощряйте попрошайничество, сообщите нам, и мы окажем помощь. Для этого у нас есть договоренности с благотворительными фондами и много других программ по реабилитации ветеранов и членов их семей.
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